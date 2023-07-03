Melisa Döngel'in Sergen Yalçın'la aşk yaşadığı iddiası sonrası Sefo'dan bomba paylaşım! Emojiyle gönderme yaptı
Magazin Haberleri
Ünlü şarkıcı ve rapçi Sefo, kısa süre önce ayrıldığı Melisa Döngel'in ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'la yakınlaştığı iddiaları sonrası, sosyal medya hesabından kusma emojisi paylaştı.
İlişkilerini gözlerinden uzak yaşayan Melisa Döngel ve Sefo'nun aşkı kısa sürmüş, ikili sessiz sedasız yıllarını ayırmıştı. Melisa Döngel'in adı Sergen Yalçın'la anılınca Sefo'dan manidar bir paylaşım geldi.
SON PAYLAŞIMI ÇOK MANİDAR
Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Melisa Döngel ve Sefo geri dönülmez bir yola girdi. Geçtiğimiz günlerde eski aşkına Tarkan'ın şarkısıyla eski aşkına gönderme yapan Sefo, son gönderisiyle dikkat çekti.
EMOJİLİ GÖNDERME
Güzel oyuncu Melisa Döngel'in Çeşme Alaçatı'da ünlü teknik adam Sergen Yalçın'la yakınlaştığı iddia edildi. İddianın sosyal medyada gündem olmasının ardından Sefo, Twitter hesabından kusma emojisi paylaştı. Birçok kişi paylaşıma anlam veremezken Sefo'nun takipçileri göndermenin sebebini anladı.