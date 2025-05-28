Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turne dönüşünde makyajsız bir kare paylaşan Melike Şahin, doğallığı ve kendine güvenen duruşuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Viyana ve Zürih konserleriyle dikkat çeken sanatçı, sahne dışındaki samimi tavırlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk alternatif müziğinin dikkat çeken isimlerinden Melike Şahin, hem kariyerindeki hızlı yükseliş hem de samimi sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 36 yaşındaki başarılı sanatçı, Avusturya'nın başkenti Viyana ardından ise İsviçre'nin Zürih ilçesinde sahne almıştı.

Melike Şahin turne dönüşü doğal halini yayınladı

Konserlerdeki güçlü performansıyla büyük beğeni toplayan Şahin, turneden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Özellikle makyajsız bir pozunu takipçileriyle paylaşması, doğal güzelliği ve kendine olan güveniyle hayranlık uyandırdı.

Melike Şahin turne dönüşü doğal halini yayınladı

Müzik listelerinde "Durma Yürüsene", "Nasır", "Diva Yorgun" ve "Pusulam Rüzgar" gibi parçalarıyla zirvede yer alan Melike Şahin, yalnızca sesiyle değil, sahnedeki duruşu ve duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Melike Şahin turne dönüşü doğal halini yayınladı

Aynı zamanda O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan sanatçı, programdaki samimi tavırları ve yapıcı yorumlarıyla ekran başındaki izleyicilerden de olumlu geri dönüşler alıyor. Hem sahnede hem ekranda sergilediği içten tavırları, onu müzik dünyasında özel bir konuma taşıyor. Melike Şahin'in kariyerinde çizdiği bu doğal ve güçlü rota, onu sadece başarılı bir müzisyen değil, aynı zamanda rol model haline getiriyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi

İçme suyundan uranyum çıktı, OHAL ilan edildi
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.