MasterChef Türkiye'yle tanınan Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı

2018 yılında TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de mücadele eden ancak finali göremeden elenen 24 yaşında Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ

Yarışmadan istediği başarıya ulaşamayan Yurt, elendikten sonra Demet Akalın'ın aşçılığını yapmaya başladı. Şimdilerde ünlü isimlere yaptığı yemeklerle gündeme gelen genç aşçı, değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışmadan sonra zayıflayan Yurt, adeta iğne ipliğe döndü. Instagram'da 397 bin takipçisi bulunan genç isim, son olarak mayolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Saçlarına kahkül kestiren Yurt'un son halini görenler ise tanımakta zorlandı.

İşte Eslem Sena Yurt'un değişimi...