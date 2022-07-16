MasterChef Türkiye'yle tanınan Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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2018 yılında MasterChef Türkiye'de mücadele eden ve sonrasında ünlü isimler mutfak şefliğini üstelenen Eslem Sena Yurt, değişimiyle adından söz ettirdi. Yarışmadan sonra kilo veren Yurt'u yeni imajıyla görenler tanımakta güçlük çekti.
2018 yılında TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de mücadele eden ancak finali göremeden elenen 24 yaşında Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ
Yarışmadan istediği başarıya ulaşamayan Yurt, elendikten sonra Demet Akalın'ın aşçılığını yapmaya başladı. Şimdilerde ünlü isimlere yaptığı yemeklerle gündeme gelen genç aşçı, değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışmadan sonra zayıflayan Yurt, adeta iğne ipliğe döndü. Instagram'da 397 bin takipçisi bulunan genç isim, son olarak mayolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Saçlarına kahkül kestiren Yurt'un son halini görenler ise tanımakta zorlandı.