MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddeden Tunahan Ak, çalıştığı kafenin ortağı oldu

MasterChef'ten ayrılırken şef Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddeden Tunahan Ak, uzun süreli işsizliğin ardından bir kafede işe başladı. Kahve ve tatlı satışı yapan Ak'ın mekana ortak olduğu ileri sürüldü.

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından Tunahan Ak, elendikten sonra şef Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini evine uzak olduğunu gerekçesiyle reddetmişti. Uzun bir süredir işsiz olan Ak'ın Kadıköy'de bir kafeye ortak olduğu iddia edildi.

ÇALIŞTIĞI KAFEYE ORTAK OLDU

Bolu'da 4 sene yatılı okuyan eski MasterChef yarışmacısı, uzun yıllar çikolata imalathanesinde çalıştı. MasterChef'teki eğlenceli halleriyle tanınan yarışmacının, Kadıköy Moda'daki bir kafede tatlı ve kahve satışı yapmaya başladığı konuşuluyor. Genç ismin, çalıştığı mekana ortak olduğu da konuşulanlar arasında.

Eğlenceli kişiliği ve esprileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tunahan Ak, MasterChef'te barbunya kullanarak yaptığı tatlıyla şeflerden tam not almıştı.