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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar

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Yarışmadaki tavırları ve yorumlarıyla adından söz ettiren MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Masterchef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkileyen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

"AMAN BABAN GÖRMESİN"

Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude'yi görenler ise çok şaşırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sude, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü şefin kızına sosyal medyada "Çok güzelsin", "Güzelliğin şaka mı?", "Aman baban görmesin" şeklinde yorumlar yapılıyor.

İşte Sude Yalçınkaya'nın o paylaşımları;

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtilla B.:

Çok önemli bir konuya parmak basılmış

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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