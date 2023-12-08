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Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

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Fenomenlere başlatılan operasyonda mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, son zamanlarda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan fenomenler arasında yer alarak mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, son dönemde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Öztürk bu süreç bittiğinde hayatının belgeselini çekeceğini dile getirirken fenomenin bu sözleri kullanıcıların tepkisini çekti.

AMERİKA'DA 10 EVİN NASIL ALDIĞINI ANLATMIŞTI

Amerika'da 10 evi bulunan Eylül Öztürk, takipçilerinden gelen "O evleri nasıl aldın?" sorusu üzerine şunları söylemişti: "Evlerin her biri 125 bin dolar. 125 bin dolara Türkiye'de bir araba alırsın anca. Hepsini satsam bir tane büyük ev anca alabiliyorum. Millet 10 tane malikanem var zannediyor. Yıllarca yemedim, içmedim biriktirdim ben tutumlu bir kadınım. Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane deyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. İstanbul'da mümkün değil. Anlamıyorlar bunu maalesef."

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Merkezlerinde çalışan işçileri çıkardıklarından bahseden Eylül Öztürk, Türkiye'deki evini de kapattığını dile getirdi. Fenomen isim bir süre sonra gözyaşlarını tutamadı. Öztürk'ün gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Hayatının belgeselini de çekeceğini söyleyen Öztürk, dalga konusu oldu.

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen ve "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Magazin

Eylül Öztürk Magazin Haberler

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yorumlar (6)

Metin Yalcin:

Vah fakir çocuk, sıradan emekli olarak üzüldüm şimdi ..))

Yanıtla01
Mashan Gunduz:

Ev var evcik var

Yanıtla12
Eclipse Moon34:

Neden ağlıyorsun ki gerek yok aklanma falan bunları geç yasal olarak seni mağdur etmez sistem kayyum senin işinde yasal olmayan bir yön yok ise sıkıntı olmazdı bu kadar kısa sürede bu parayı kazanamazsın değil Amerika nerede olursa olsun geç bunları 28 senem geçti o ülkede bir şeyler yaptım ama senin bu bilmem kaç ev haydiiiii geç bunları

Yanıtla515
aristoteles:

Kayyumla ne alakası var kayyum dediklerin şirketinin başına getirmiş yüksek maaşlı adamlardır hangi şirket kayyumdan kurtulmuş hele bi örnek ver :))

02
Dr.Kimbel:

Fenömenlere cagri maliye kafaniza binmeden size danismanlik yapayim ben Alman maliye uzmaniyim vergi kacirmak hapis cezasi ve mal varligina el konulur kendini sikayet edersen cezali vergini ödersin hapis yatmazsin malina el konmaz

Yanıtla145
Eclipse Moon34:

Sen ne alıyorsan bizede söyle sen olayın farkına bile varamamışsın iş vergi değil sen önce olayın farkına var kendini alman vergi uzmanı olarak lanse eden kişilik gelmiş burda yorum yapıyor dur bakalım daha neler çıkacak

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