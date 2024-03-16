Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri... SAHİPLERİNİ BULDU!

Törende; Esra Erol, Şafak Sezer, Erdal Özyağcılar, Mustafa Sandal, Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Sema Öztürk, Zahide Yetiş, Sinan Akçıl, Kadir Ezildi, Murat Özarı, Hanzade Durmuş, Arto, Hande Sarıoğlu, Açelya Topaloğlu, Özgün Bayraktar, Recep Usta, Melis Minkari, Ali Çatalbaş, Hopdedik Ayhan, Volga Tamöz, Müge Dağıstanlı, Cem Öğretir, Irmak Arıcı, Aslı Bekiroğlu, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Ekin Uzunlar, Rıdvan Bıyık, İpek Açar & Alper Kömürcüoğlu çifti ve Köfn gibi tam 32 ünlü isim kendi dallarında ödül aldı.

İşte geceden öne çıkanlar: Geceye eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile katılan Erdal Özyağcılar, "55 yıllık sanat kariyerimdeki en görkemli ödül törenini şu ahir ömrümde yaşamış oldum." dedi. Özyağcılar, "Gaddar" dizisinin çekimlerinin ise çok keyifli geçtiğini dile getirdi.

Erdal-Güzin Özyağcılar

Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncusu Sema Öztürk, ödülünü Sinan Güzel'in 3 yaşındaki minik yeğeninin elinden aldı. Öztürk, "En küçük hayranım benden daha şık." diyerek herkesi gülümsetti.

"Kariyerimin en özel ödülünü, magazinn.com gecesinde curise gemisinde almak beni çok mutlu etti" diyen Mustafa Sandal, "Bu akşam kıyafetimin mimarı Melis. Yaman ise bu ayakkabılarımı istemedi ama ben kendim seçtim." dedi.

Musti, törende "Aya Benzer" şarkısını seslendirirken, sahneye çıkan oyuncu Açelya Topaloğlu, Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval ile Aya Benzer dansı yaptı.

Musti, kendisinden sonra sahnede ödül alıp şarkı söyleyen Köfn grubunun "Bir Tek Ben Anlarım" şarkısında da mini dans şovu yaptı.

Ceyhun Fersoy, eşi Begüm Öner'in doğum gününü sahnede kutlayıp, "Bu anlamlı ödülü tüm tiyatroculara ve eşime ithaf ediyorum." dedi. İpek Açar, "Biz Alper ile Bodrum'lu olduk. Oğlumuza çok aşığız. Uykusuzluk dönemindeyiz şu an" şeklinde konuştu.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, "Bu ödülü evimizin en güzel köşesine koyacağız. Çift olarak Safiye Faik'den devraldığımız bayrağı taşıyacağız." dedi.

Eser Yenenler, "Ödülü Kadınlar Günü'nde eşim Berfu Yenenler'e ithaf ediyorum. Benim için her gün dünya kadınlar günü. Eşim beni hep mutlu ediyor, mutlu hissettiriyor." şeklinde konuştu.

Berfu-Eser Yenenler