Haberler

Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. "Canım anneciğim" notunu düşen sanatçının paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, anne-oğul arasındaki dikkat çekici benzerlik takipçilerden çok sayıda yorum aldı. Mabel Matiz'in annesinin doğal ve sade duruşu ise birçok kişi tarafından "Anadolu kadınının asaleti" olarak yorumlandı.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Sanatçının paylaşımına düştüğü "Canım anneciğim" notu kısa sürede yoğun ilgi görürken, anne ile oğul arasındaki dikkat çekici benzerlik sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Mabel Matiz'in annesinin doğal, sade ve güçlü duruşu takipçiler tarafından büyük beğeni topladı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, annesi için "Anadolu kadınının asaleti", "emekçi Türk kadını" ve "maşallah" ifadeleri öne çıktı.

Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

"Fan", "Düldül", "Kömür", "Numaracı", "Zor Değil" ve "Karakol" gibi şarkılarla hafızalara kazınan Mabel Matiz'in annesine olan sevgisini gözler önüne seren bu paylaşımı, sanatçının hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu

İsrail'den komşu ülkeye kanlı saldırı! Bu kez İHA'ları kullandılar
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da harita kırmızıya döndü
Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Taraftarları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
Petrol devine yeni zenginlik, Suudi Arabistan 11 milyon ton değerli mineral keşfetti

Petrol zengini Arap ülkesinden dev altın rezervi keşfi
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
title