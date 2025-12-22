Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sanatçının paylaşımına düştüğü "Canım anneciğim" notu kısa sürede yoğun ilgi görürken, anne ile oğul arasındaki dikkat çekici benzerlik sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Mabel Matiz'in annesinin doğal, sade ve güçlü duruşu takipçiler tarafından büyük beğeni topladı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, annesi için "Anadolu kadınının asaleti", "emekçi Türk kadını" ve "maşallah" ifadeleri öne çıktı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

"Fan", "Düldül", "Kömür", "Numaracı", "Zor Değil" ve "Karakol" gibi şarkılarla hafızalara kazınan Mabel Matiz'in annesine olan sevgisini gözler önüne seren bu paylaşımı, sanatçının hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.