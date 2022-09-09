Kraliyet'i bırakıp giden vefasız torun Harry'den Kraliçe'ye son görev! Haberi alınca bu hale geldi

1 asır "Londra köprüsü düştü" cümlesiyle kapandı. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet unvanlarını bırakıp Amerika'ya giden Sussex Dükü Harry'nin, büyükannesi Kraliçe'nin ölümünün Perşembe günü açıklanmasından önce İskoçya'daki kraliyet mülküne gelişine dair fotoğraflar ortaya çıktı.

Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra 2021'de kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildiğini duyuran Prens Haryy, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hastalandığını duyunca soluğu yanında aldı.

ELLERİYLE BAŞINI KAPATTI

Büyükannesinin yanında giderken arabada görüntülenen Harry'nin üzgün ve bitkin hali objektiflere yansıdı. Siyah bir takım elbise ve kravat taktığı görülen Prens Harry sıklıkla elleriyle başını kapatarak düşünceli tavırlar sergiledi.

MEGHAN LONDRA'DA KALDI

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümü açıklanmadan önce Londra'da bir yardım etkinliğine katılmak için İngiltere'deydi. Ancak Kraliçe'nin sağlık durumunun kötü olduğu haberinin verilmesi üzerine Prens Harry tek başına İskoçya'ya seyahat etti ve Megan Markle ise Londra'da kalmayı tercih etti.