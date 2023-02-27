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Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, Beşiktaş maçına gitti! Tarihi anda ağlamaktan helak oldu

Magazin Haberleri

Fanatik Galatasaraylı olan İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan'la Beşiktaş-Antalyaspor maçına gitti. Maç başladıktan sonra, Kahramanmaraş merkezli depremin başlama saati olan 4:17'de taraftarların sahaya oyuncak yağdırması ünlü şarkıcıyı gözyaşlarına boğdu.

11 ilimizde büyük yıkıma neden olan ve on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketi sonra Türkiye tek yürek olurken, dün akşamki Beşiktaş- Antalyaspor maçında duygu dolu anlar yaşandı.

TARAFTALAR OYUNCAK YAĞDIRDI

Karşılaşmanın 4:17'inci dakikasında oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, 04.17'de sahaya oyuncak yağdırdı. Görevliler, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldurdu. O sırada stattan "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çaldı. Duyguların zirve yaptığı anlarda skorbordda da 11 ilin plaka kodu yayınlandı.

Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, Beşiktaş maçına gitti! Tarihi anda ağlamaktan helak oldu

"BERABERKEN O KADAR GÜZELİZ Kİ"

Koyu bir Galatasaraylı olan İrem Derici ise sevgilisi Atakan Işıktutan ile Beşiktaş maçına misafir olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı,"Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum 4:17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam!" açıklamasıyla bir fotoğraf paylaştı.

Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, Beşiktaş maçına gitti! Tarihi anda ağlamaktan helak oldu

Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, Beşiktaş maçına gitti! Tarihi anda ağlamaktan helak oldu

Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, Beşiktaş maçına gitti! Tarihi anda ağlamaktan helak oldu

Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, Beşiktaş maçına gitti! Tarihi anda ağlamaktan helak oldu

Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, Beşiktaş maçına gitti! Tarihi anda ağlamaktan helak oldu

Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, Beşiktaş maçına gitti! Tarihi anda ağlamaktan helak oldu

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Atakan Işıktutan İrem Derici Antalyaspor Beşiktaş Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

karantt1:

ASRIN FELAKATI ADI ALTINDA SORUMLULRI KORUMA VE KAYIRMAYA GİRİŞİMDEKİLER SİZLERI YARGILAYACAGIZ BEDELINI EN AGIR SEKILDE VERECEKSINIZ

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