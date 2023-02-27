Koyu Galatasaraylı olan İrem Derici, Beşiktaş maçına gitti! Tarihi anda ağlamaktan helak oldu
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Fanatik Galatasaraylı olan İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan'la Beşiktaş-Antalyaspor maçına gitti. Maç başladıktan sonra, Kahramanmaraş merkezli depremin başlama saati olan 4:17'de taraftarların sahaya oyuncak yağdırması ünlü şarkıcıyı gözyaşlarına boğdu.
11 ilimizde büyük yıkıma neden olan ve on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketi sonra Türkiye tek yürek olurken, dün akşamki Beşiktaş- Antalyaspor maçında duygu dolu anlar yaşandı.
TARAFTALAR OYUNCAK YAĞDIRDI
Karşılaşmanın 4:17'inci dakikasında oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, 04.17'de sahaya oyuncak yağdırdı. Görevliler, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldurdu. O sırada stattan "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çaldı. Duyguların zirve yaptığı anlarda skorbordda da 11 ilin plaka kodu yayınlandı.
"BERABERKEN O KADAR GÜZELİZ Kİ"
Koyu bir Galatasaraylı olan İrem Derici ise sevgilisi Atakan Işıktutan ile Beşiktaş maçına misafir olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı,"Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum 4:17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam!" açıklamasıyla bir fotoğraf paylaştı.