Konya'da protesto edilen Selin Ciğerci'ye eski eşi Gökhan Çıra'dan destek: Yapılan şerefsizliktir

Güzellik merkezinin açılışı için gittiği Konya'da "Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz" sloganlarıyla protesto edilen Selin Ciğerci'ye 2 kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Çıra, "Bu yapılan tamamen karaktersizlik ve şerefsizliktir. O şehrin insanların orada yemek yiyecek. Yazıklar olsun" dedi.

Kendi adını verdiği güzellik merkezleri bulunan Selin Ciğerci, bayilik verdiği Konya şubesinin açılışı için şehre gitti. Haberi sosyal medya hesabından duyurduktan sonra tepki çeken Ciğerci, merkezinin önüne gelen bir grup tarafından protesto edilince polis müdahale etti.

"KONYA'DA DEFOL" SLOGANLARI ATILDI

Güzellik merkezinin önüne gelen kalabalık grup, "Konya'dan defol" "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" diyerek bağırmaya başladı. O esnada merkezde olan Ciğerci ise güvenlik güçleri tarafından çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ciğerci'ye destek mesajları yağmaya başladı.

"KARAKTERSİZLİK VE ŞEREFSİZLİKTİR"

Ciğerci'ye bir destek de iki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra'dan geldi. Ciğerci ile evliyken evlatlık edinen, şimdilerde sevgilisi ve kızıyla mutlu bir hayat yaşayan Gökhan Çıra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Böyle bir şeyi hiç kimsenin, hiçbir şehrin ne bu sözleri söylemeye hakkı nede de bu denli hareketler yapmaya hakkı vardır. Bu yapılan tamamen karaktersizlik ve şerefsizliktir. Bunu savunan da benim gözde bizim gözümüzde aynı olmak zorundadır. O şehrin insanları oradan ekmek yiyecek bunu düşünmeden gerçi düşünmeye akılları olsa böyle bir şey yapmaz, yapamazlar. Tek diyeceğim yazıklar olsun" dedi.