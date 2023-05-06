Kızılcık Şerbeti'nde Fatih, Doğa'yı aldattı! İzleyiciler küplere bindi

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde kıyafetini beğenmediği için hamile eşi Doğa ile tartışan Fatih, gittiği davette karşılaştığı Aylin'in evine gidiyor. Doğa, eşini kırdığı için özür dilediği bir video çekerken Fatih de Aylin'le birlikte oluyor. Sahneyi izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Doğa ve Fatih boşamazsa bu diziyi izlemem" diyerek tepki gösterdi.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Bir süredir Fatih'in peşinde olan Aylin, yaptığı planı devreye sokarak ağızları açık bıraktı.

FATİH VE DOĞA TARTIŞTI

Fatih, birlikte davete gideceği eşi Doğa'nın kıyafetini dar bularak tepki gösterdi. Doğa ise Fatih'in tavrından rahatsız olduğu için davete katılmaktan vazgeçti. Fatih'in davete gideceğini öğrenen Aylin ise plan yaparak etkinliğe katıldı. "Ne halin varsa gör" diyerek evden ayrılan Fatih, davette bir süredir yakınında olan Aylin ile karşılaştı.

FATİH, AYLİN'LE BİRLİKTE OLDU

Planını devreye sokan Aylin, Fatih'i evine davet ederken Doğa da eşinden özür dilediği bir video çekerek gönderdi. Ancak Fatih evine gittiği Aylin ile birlikte oldu. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'yı aldatması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepki gösteren izleyiciler, Doğa'nın Fatih'i affetmemesi gerektiğini söyledi.