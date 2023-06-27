Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan Yılmaz ile cinsiyet değiştiren Mika Can Raun birlikte görüntülendi
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Kısmetse Olur yarışmasında Cansel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oğulcan Yılmaz, ilişkisini bitirdikten sonra tatile çıktı. Yılmaz'ın geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren fenomen Mika Can Raun ile yakınlaştı. Birlikte tatile çıkan ikili baş başa görüntülendi.
YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının iddialı isimlerinin başında gelen Oğulcan Yılmaz ile Cansel Ayanoğlu'nun aşkı elendikten sonra bitti. Yarışmanın ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oğulcan'ın cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren fenomen Mika Can Raun ile yakınlaştığı iddia edildi.
Yarışmada aşk yaşayan Cansel ve Oğulcan; daha özgür ve rahat ilişki yaşamak istedikleri, kısıtlandıkları ve sözleşmedeki maddeleri gerçekleştiremeyecekleri için ayrılan çift bir süre sonra dışarıda ayrıldı. İlişkisini bitiren Oğulcan'ın kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek bambaşka biri olan fenomen Mika Can Raun ile Oğulcan arasında bir yakınlaşma oldu. Birlikte tatile çıkan ikili, vatandaşlar tarafından görüntülenerek Yasin Özbek'in hesabına gönderildi. Gündüz plajda zaman geçiren ikilinin akşam yemeği için gittiği mekana el ele girdikleri ileri sürüldü. Çift, haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermedi.