Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor

YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının dikkat çeken ismi Yaren Dağ'ın estetiksiz hali büyük şaşkınlık yarattı. Dağ, yaptırdığı estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuş. İlk haliyle izleyenleri şaşırtan yarışmacının değişimi, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tavırları ve açıklamalarıyla ön plana çıkan Yaren Dağ'ın estetiksiz hali olay oldu. Yaptırdığı estetikten dolayı adeta bambaşka biri haline dönüşen yarışmacıyı görenlerin ağzı açık kaldı.

YARIŞMACILAR DİKKAT ÇEKİYOR

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmadaki isimler son derece dikkat çekiyor. Programda önce çıkan isimlerden biri olan Yaren Dağ, gerek davranışları gerek görüntüsü ile sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.

ESTETİKSİZ HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle olay olmuştu. Dağ'ın büyük değişimi herkesi şaşırtırken, bir doktorun yıllar önce tüp mide ameliyatı olan Yaren'in önceki ve sonraki halini karşılaştırdığı paylaşımı gören herkesi şaşırttı.

İşte Yaren Dağ'ın estetikten önceki hali ve değişimi;