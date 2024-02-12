Kira yüzünden davalık olan Pucca'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal'dan geldi

Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık'ın ev sahibi, ünlü ismin 16 aydır kira ödemediği ve evini mahvettiğini söyleyerek dava açtı. Ekonomik zorluklar yaşadığını söyleyen Pucca ise evden taşınacağını söyledi. Pucca'nın yıllarca kendi evinde kaldığını söyleyen oyuncu Tuba Ünsal ise yaşadığı mağduriyeti anlatarak sitem etti.

"PUCCA TÜM TRAVMALARIN CEZASINI EVE KESTİİ"

Pucca'nın yıllarca kendi evinde kaldığını ve kirasını ödemediğini söyleyen Tuba Ünsal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle sitem etti: "Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. 'Pucca'nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…"

PUCCA VE EV SAHİBİ ARASINDA NE OLDU?

Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, geçtiğimiz günlerde X hesabından ünlü ismi hedef alarak "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" dedi.

PUCCA'DAN CEVAP: KİRAMI ÖDEMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUM

Ev sahibinin iddiasının ardından Instagram'ın kanal kısmından açıklama yapan Pucca, kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm."

"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"

"Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.