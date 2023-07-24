Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'den mayolu paylaşım! Kimse 50 yaşında olduğuna inanmıyor

2002-2004 yılları arasında yayınlanan ve her bölümü izlenmde rekoru kıran Kınalı Kar dizisindeki her bir karakter hafızalarda yerini almıştı. Sevilen dizide başrolde yer alan ve Nazar karakterine başarıyla hayat veren Özlem Conker ise yıllara meydan okuyor.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Kınalı Kar dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Özlem Conker son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almıştı. Şu sıralar tatilde olan Conker sosyal medya hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı.

KİM DER 50 YAŞINDA

Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Özlem Conker, görünüşüyle mest ediyor. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu mayolu pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Birçok kişi Conker'e övgü yağdırdı. Kimse Conker'in 50 yaşında olduğuna inanmıyor.

İşte güzel oyuncunun son paylaşımları;