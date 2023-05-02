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Kim Kardashian'dan iddialı seçim! Göğüslerini inci kolyelerle kamufle etti

Magazin Haberleri

Moda dünyasının en önemli etkinliği olan MET Gala 2023'e katılan Kim Kardashian, kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Göğüslerini inci kolye ile kamufle eden Kardashian, aynı şekilde alt kısmını da incelerle kapattı.

Moda sektörünün en önemli etkinliği olan ve Metropolitan Museum of Art'ın kostüm enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala 2023 bu yıl 2019 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld, onuruna düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gece yıldızlar geçidine döndü.

PLAYBOY ÇEKİMLERİNE ATIFTA BULUNDU

Geceye incilerle süslenmiş kostümüyle katılan Kim Kardashian cesur seçiminden dolayı geçer not aldı. Kim Kardashian'ın kostümü yıllar önce Playboy dergisi için verdiği çarpıcı pozları hatırlattığı için çok konuşuldu.

Kim Kardashian'dan iddialı seçim! Göğüslerini inci kolyelerle kamufle etti

KIZI EŞLİK ETTİ

Kariyerinin başladığı yıllarda sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki şov yıldızına, gecede dokuz yaşındaki kızı North eşlik etti.

Kim Kardashian'dan iddialı seçim! Göğüslerini inci kolyelerle kamufle etti

Kim Kardashian'dan iddialı seçim! Göğüslerini inci kolyelerle kamufle etti

Kim Kardashian'dan iddialı seçim! Göğüslerini inci kolyelerle kamufle etti

Kim Kardashian'dan iddialı seçim! Göğüslerini inci kolyelerle kamufle etti2007'DE VERDİĞİ PLAYBOY POZU

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kim Kardashian Magazin Haberler

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