Kim Kardashian'a büyük tepki! 12 yaşındaki kızı North'a korsaj giydirdi

Kim Kardashian, 12 yaşındaki kızı North West'in Roma tatilinde korse ve mini etek giymesine izin verdiği için sosyal medyada büyük tepki çekti.

Cumartesi akşamı annesiyle birlikte Pierluigi adlı restorandan çıkan North, platform botlarıyla annesinden uzun görünüyordu. Saçlarını mavi ombre tonlarında örgülü yapan ve gözlük takan North'un tarzı bazı hayranlar tarafından "tatlı" bulunurken, çoğu kullanıcı bu kombini yaşına uygun bulmadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "12 yaşındaki bir çocuğun bustiyer giymesinden hoşlanmadım. Kim'i ve North'u seviyorum ama benim için kesinlikle olmazdı" yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, "Bu çok uygunsuz Kim" diye yazdı. Başka bir kullanıcı da "Tamam Kim, ama o sadece 12 yaşında…" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Başka bir eleştiride, Kardashian'ın kızının masumiyetini koruması gerektiği belirtilerek, "Etek ve botlar normal ama 12 yaşında bir çocuğun korsaj giymesi fazla. Bunu söyleyen ben, egzotik dansçılar için kıyafet tasarlayan bir moda tasarımcısıyım" denildi.

Ancak Kardashian'ı savunanlar da vardı. Bir hayran, "İnsanların yargıları çok ağır, herkes önce kendine baksın, Kim'i rahat bırakın" diyerek ünlü reality yıldızını destekledi.

Kim Kardashian'ın menajerleri konuyla ilgili hemen bir açıklama yapmadı. Kardashian, North'un yanı sıra Saint (9), Chicago (7) ve Psalm'ın (6) da annesi. Çocukları, 2014–2022 yılları arasında evli olduğu Kanye West ile paylaşıyor.

Grammy ödüllü rapçi Kanye West ise daha önce, Kardashian ailesinin çocuklarının ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ve kimlerle vakit geçireceğine dair kendi hakkını elinden aldığını iddia etmişti. Mart ayında X üzerinden, "Çocuklarımı sadece görmek istemiyorum, onları ben büyütmeliyim. Söz hakkım olmalı. Kızlarım ruj ve parfüm sürüyor" diye yazmıştı. O dönemde çocuklarını görmeyi adeta bir "hapishane görüşmesine" benzetmişti.

Aynı ay Kim Kardashian da Kanye'nin çocukları yetiştirme biçiminden endişe duyduğunu dile getirmişti. Özellikle, West'in North'u sabıkalı rapçi Sean "Diddy" Combs ile birlikte bir şarkısında kullanması tepkilere yol açmıştı.

Page Six'e konuşan bir kaynak, Kardashian'ın en büyük önceliğinin çocuklarının güvenliği ve iyiliği olduğunu, bu nedenle onları Kanye'nin tartışmalı davranışlarından uzak tutmaya çalıştığını aktardı.