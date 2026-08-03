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Britney Spears’tan üstsüz dans! Evindeki görüntüler dikkat çekti

Britney Spears’tan üstsüz dans! Evindeki görüntüler dikkat çekti
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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, evinde çektiği üstsüz dansı viral oldu. Ünlü yıldızın paylaşımında kısa bi süre sonra videoyu kaldırdı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, evinde çektiği videolarla takipçilerinin karşısına çıktı. 44 yaşındaki şarkıcı, dans ettiği görüntülerde önce yarı çıplak şekilde kamera karşısına geçti, ardından üstünü çıkardığı anları paylaştı.

Spears’ın bir videosunda göğüslerini dijital emojilerle kapattığı görüldü. Siyah tayt, bot ve şapkasıyla dans eden ünlü şarkıcı, daha sonra yaptığı paylaşımda dikkat çeken görüntüleri kaldırdı.

TEMİZLİKÇİSİ DANSINI HİÇ UMURSAMADI

Ünlü şarkıcının hareketli dansına devam ettiği sırada, yan odada temizlik yapan görevlinin hiçbir tepki vermeden işine devam etmesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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