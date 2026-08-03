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Fatih Altaylı, Figüran Soruşturması Kapsamında Adliyede

Fatih Altaylı, Figüran Soruşturması Kapsamında Adliyede
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CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım töreninde cast ajansları aracılığıyla gerçek üye olmayan kişilerin gösterildiği iddialarına ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturmasında gazeteci Fatih Altaylı, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı ifade vermek için adliyeye geldi.

CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine, cast ajansları aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin getirildiği iddialarına ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturması kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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