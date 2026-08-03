Haberler

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj Haber Videosunu İzle
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etimesgut Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Derin Beşikçioğlu ""Sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar dürüst, ahlaklı, vicdan sahibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Şunu görmüş olduk ki ne siyaset ne de hukuk vicdan kaldırmıyor. O gün adli tıp önünde sana dediğim gibi seni çok seviyorum." dedi.

  • Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bulunduğu 40 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, sosyal medyada babasıyla fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir destek mesajı yayımladı.

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir destek mesajı yayımladı.

40 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"BANA BOYUN EĞMEMEYİ ÖĞRETTİN"

"Behzat Ç." dizisindeki unutulmaz rolüyle hafızalara kazınan ve siyasete atılarak Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından kızı Derin Beşikçioğlu sessizliğini bozdu.

Babasıyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Derin Beşikçioğlu, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babam;

Sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar dürüst, ahlaklı, vicdan sahibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Bunlar bana bıraktığın en büyük mirastır. Bana boyun eğmemeyi, sözümü esirgememeyi, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı susmamayı, hakkımı savunmayı öğrettiğin için sana çok teşekkür ederim. Her zaman başımız dik, alnımız ak. Şunu görmüş olduk ki ne siyaset ne de hukuk vicdan kaldırmıyor. O gün adli tıp önünde sana dediğim gibi seni çok seviyorum."

Kaynak: Haberler.com
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Bu nasıl iş? Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEla Bellia:

Verin Izmir marşını kurtulun bide ataturk resimı île resim palaş tamamdır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'daki kazıda heyecan verici keşif

Heyecanlandıran keşif! Tam 2 bin 500 yıllık
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

Icardi defterini kapattı mı? Wanda Nara yeni sevgilisiyle tatilde
Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

Trump uçaktan dünyaya ilan etti! Ve yeniden başlıyor
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Sır gibi sakladığı eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü