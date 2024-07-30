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Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık gözyaşları içinde anlattı: 'Ben artık gideyim' dedi, gitti

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Dün yaşamını yitiren usta oyuncu Kenan Işık için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Kardeş acısıyla yıkılan Işık'ın Mehmet Cengiz Işık, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada "10 yıl boyunca sabırla, umutla. El bebek, gül bebek bakıldı. 'Ben artık gideyim' dedi" ifadelerini kullandı.

21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden bu yana komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında vefat etti. Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Ünlü isimlerin yer aldığı törende abisine gözyaşları içinde veda eden Mehmet Cengiz Işık'ın sözleri yürek sızlattı.

"KENAN'IN VASİYETİ GERİDE BIRAKTIKLARIDIR"

Kardeşi için düzenlenen törende saatlerce gözyaşı döken ve ayakta durmakta güçlük çeken Mehmet Cengiz Işık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Rol model bir sanatçı. İzleyicilerine karşı olan saygısı, sevgisi... Bunun üzerine daha ne söylenir. 10 yıl boyunca sabırla, umutla. El bebek, gül bebek... Kendisi sabretti, biz sabrettik. Ama sonunda beden dedi ki; ben artık eziyet çekmeyeyim ben artık gideyim. Can Canan'a kavuştu kızım. Torunumun yakışıklılığı Kenan Işık'a benziyor. Ülke bir rol modelini kaybetti. Herkes hissettiğini yaşıyor. Onun vasiyeti geride bıraktıklarıdır."

Kenan Işık'ın ağabeyi Mehmet Cengiz Işık gözyaşları içinde anlattı: 'Ben artık gideyim' dedi, gitti

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Törende, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, çocukları Mehmet ve Ahmet Işık, gelini Burcu Akar ve torunu Doruk Işık taziye dileklerini kabul etti. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçılar Zafer Algöz, Ali Düşekalkan, Ahmet Yenilmez, tarihçi İlber Ortaylı, Işık'ın yardımcısı Fuat Torlak ve Işık'ın sevenleri katıldı.

Kenan Işık'ın ağabeyi Mehmet Cengiz Işık gözyaşları içinde anlattı: 'Ben artık gideyim' dedi, gitti

YARIN DEFNEDİLECEK

Törende, Kenan Işık'ın sanat dünyasına katkıları, mesleki başarıları ve kişiliğine dair konuşmalar yapıldı. Törende ayrıca, Kenan Işık'ın kariyerinden kesitlerin yer aldığı video gösterimleri de yer aldı. Konuşmalar sonrasında dualar okunarak, helallik alındı. Işık'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi daha sonra alkışlar eşliğinde salondan çıkarılarak Ankara'ya götürüldü. Işık'ın yardımcısı ve arkadaşı Fuat Torlak'ın tören boyunca tabutun başından ayrılmadığı ve duygusal anlar yaşadığı görüldü. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kenan Işık'ın ağabeyi Mehmet Cengiz Işık gözyaşları içinde anlattı: 'Ben artık gideyim' dedi, gitti

Kenan Işık'ın ağabeyi Mehmet Cengiz Işık gözyaşları içinde anlattı: 'Ben artık gideyim' dedi, gitti

Kenan Işık'ın ağabeyi Mehmet Cengiz Işık gözyaşları içinde anlattı: 'Ben artık gideyim' dedi, gitti

Kenan Işık'ın ağabeyi Mehmet Cengiz Işık gözyaşları içinde anlattı: 'Ben artık gideyim' dedi, gitti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mehmet Cengiz Kenan Işık Bebek Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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