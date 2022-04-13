Kenan Çoban'ın oğluyla fotoğrafını görenler 'Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş' yorumları yapıyor

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Abdülhey' karakteri ile adını duyuran Kenan Çoban, bu kez sosyal medyadan oğlu ile paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

"ÇOCUK ABDÜLHEY OLARAK DOĞMUŞ"

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinde oğlunun ünlü oyuncuya benzerliği dikkat çekti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Çoban'ın fotoğrafının altına "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Kenan Çoban'ın o paylaşımı;

AİLE POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Helin Nazlı Çoban ile 2017 yılında nikah masasına oturan başarılı oyuncunun bir oğlu dünyaya geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Çoban, eşi ve oğluyla pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ Ticaret ve Meslek Lisesi mezunu olan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı. Kameralar karşısına ilk kez Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Abdülhey karakteri ile geçen Kenan Çoban, 2014-2015 sezonunda Beyaz Karanfil adlı dizide başrol oynadı. Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile yaptı. Kenan Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan'a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti. Kenan Çoban ikinci evliliğini 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı. Çoban, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Fahri karakterine hayat verdi.