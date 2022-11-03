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Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Magazin Haberleri

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın, 1979-1989 arasında oynadığı 7 filmde aynı gömleği giydiği ortaya çıktı.

Canlandırdığı karakterlerle içimizden biri oldu çoğu zaman. Tepeden tırnağa samimiyet kokan efsane oyuncu hepimizin kah abisi, kah babası kah dostu oldu. Kemal Sunal 7'den 70'e herkesin sevdiği usta bir oyuncuydu.

7 FİLM BİR GÖMLEK

Rol aldığı filmler hala ilgiyle izlenen Kemal Sunal'la ilgili bir detay gündem oldu. Her filminde farklı bir karaktere hayat veren Sunal'ın bir gömleği 7 filmde kullanması hem duygulandırdı hem de takdir topladı. Yeşilçam'dan kesitler paylaşan "Nerdeçekildi" adlı Instagram sayfasında yer alan paylaşımda Kemal Sunal'ın, 1979-1989 arasında oynadığı 7 filmde aynı gömleği giydiği bilgisi paylaşıldı. İşte efsane oyuncunun aynı gömleği giydiği filmlerden kareler;

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttıUMUDUMUZ ŞABAN

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttıYEDİ BELA HÜSNÜ

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttıÇARIKLI MİLYONER

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttıŞENDUL ŞABAN

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

GÜLEN ADAM

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttıDAVACI

Kemal Sunal'ın yer aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttıÜÇ KAĞITÇI

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kemal Sunal Magazin Haberler

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