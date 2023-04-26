Kadir Doğulu'nun öptüğü kadın o mu? Selin Ciğerci iddiayı kesin bir dille yalanladı

Bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu'nun öptüğü kişinin Selin Ciğerci olduğu iddia edildi. Kısa sürede binlerce mesaj alan Ciğerci, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Evet benziyor ama değilim vallahi. Bak evden çıkmadım daha" dedi.

Rol aldığı dizilerle kısa sürede şöhreti yakalayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşan çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı.

"O KADIN BEN DEĞİLİM"

Doğulu'nun uzun süredir baş harfi "S" olan bir kadınla birlikte olduğu ve imam nikahı dahi kıydıkları iddia edildi. Görüntüdeki siyah saçlı kadın ise Selin Ciğerci'ye benzetildi. Ciğerci'nin Doğulu'nun kadınlarla yakınlaştığı yere yakın bir yerde oturması da iddiaları güçlendirdi. Kısa sürede Instagram'dan binlerce mesaj alan Ciğerci, hakkındaki iddiayı yalanlayarak "Evet benziyor ama değilim vallahi. Bak evden çıkmadım daha Alaçatı'da. Baş harfi "S" demişler DM'lerimde şov var. Yine suçsuzum hem kızın beli kalın benim daha ince" dedi.

YASAK AŞKINA EV TUTUP İMAM NİKAHI KIYDI İDDİASI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan iddialara göre; Kadir Doğulu, bir süredir baş harfi "S" olan bir kadınla aşk yaşıyor. Doğulu'nun birlikte olduğu kadına bir ev tuttuğu kendisinin de sık sık o eve gittiği ileri sürüldü. Kadir Doğulu'nun kadını ailesinden istediği hatta imam nikahı kıydığı da iddia edildi. Ünlü isimle 7 yıldır evli olan Atagül'ün de bunlardan haberi olduğu konuşulanlar arasında.