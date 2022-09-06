Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz El Ele Görüntülendi

Magazin Haberleri

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz El Ele Görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez görüntülendi. Ünlü çift "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında Melike Şahin'i izlemeye el ele geldi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in adı bir süredir kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu. Peki Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Merak edilen soruya yanıt geldi.

EL ELE KONSERE GELDİLER

"Yargı" dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Pınar Deniz ile bir süredir beraber olduğu bilinen Kaan Yıldırım el ele görüntülendi. Harbiye Açıkkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserini izlemeye gelen çift, aşklarını ilan etti. İkili basın mensuplarına el ele poz verdi. Kaan Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken Pınar Deniz ise, "Güzel gidiyor her şey" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Kaan Yıldırım Melike Şahin Pınar Deniz Yargı Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title