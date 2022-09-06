Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz El Ele Görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez görüntülendi. Ünlü çift "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında Melike Şahin'i izlemeye el ele geldi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in adı bir süredir kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu. Peki Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Merak edilen soruya yanıt geldi.

EL ELE KONSERE GELDİLER

"Yargı" dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Pınar Deniz ile bir süredir beraber olduğu bilinen Kaan Yıldırım el ele görüntülendi. Harbiye Açıkkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserini izlemeye gelen çift, aşklarını ilan etti. İkili basın mensuplarına el ele poz verdi. Kaan Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken Pınar Deniz ise, "Güzel gidiyor her şey" dedi.