Fenomen Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin partide kavga etti! Masa ve şişeler havada uçuştu - Haberler

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Fenomen Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin partide kavga etti! Masa ve şişeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Karaköy'de bir gece kulübünde parti veren aralarında sosyal medya fenomenleri Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de olduğu grup arasında kavga çıktı. Laf atma yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönünce masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu. Kavgadan sonra darp raporu alan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Karaköy'de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden 3'ü alnından yaralandı. Hastanede darp raporu alan fenomen Batuhan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Önceki hafta cumartesi günü Beyoğlu Karaköy'deki bir gece kulübünde meydana gelen olayda aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzelendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

MASA, YUMRUK VE ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı. Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Fenomen Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin' partide kavga etti! Masa ve şişeler havada uçuştu

Fenomen Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin' partide kavga etti! Masa ve şişeler havada uçuştu

Fenomen Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin' partide kavga etti! Masa ve şişeler havada uçuştu

Fenomen Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin' partide kavga etti! Masa ve şişeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Karaköy, Beyoğlu, Medya, kavga, 3. Sayfa, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Deniz Çapa:

gebertin birbirinizi

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