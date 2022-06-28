Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı - Haberler

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Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesinin ardından haberi alan sevenleri, hastaneye gelmeye başladı. Oyuncu Tamer Yiğit, "Türk sinemasının, Türk seyircisinin başı sağ olsun. Cüneyt Arkın demek sinema demekti" derken şair Ahmet Selçuk İlkan da, "Sanki Cüneyt Arkın'la ben çocukluğumu kaybettim gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Dün gece kalbinin durması sebebiyle İstanbul Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılan Cüneyt Arkın, tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun sevenleri hastaneye gelmeye başladı.

Hastaneye gelen isimlerden Şair Ahmet Selçuk İlkan "Böyle acılara bazen sözler kifayet etmiyor. Tek tesellimiz bıraktığı birbirinden değerli eserler ve çok değerli anılar. Bilirsiniz efsaneler asla ölmez diye düşünüyorum buna da ütün sevenlerinin katılacağını düşünüyorum. Bir insan ancak unutulduğu zaman ölürmüş. Unutulmayacak bir aktörümüz, sanatçımız ve yıllar yılı hepimizin hatıralarında çok güzel izler bırakmış bir insan. Acılar ancak hatırlarıyla teselli bulur diye düşünüyorum. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Her ölüm erken ölümdür derler ya… Sanki Cüneyt Arkın'la ben çocukluğumu kaybettim gibi geliyor. Gençliğimin en güzel yıllarını yitirmiş gibi hissediyorum" dedi.

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı

İlkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Yaşına, yorgunluğuna bakmadan gençleri özellikle verdiği birbirinden değerli öğütlerle bir baba, bir ağabey, sanatın ötesinde çok değerli bir insan olarak hep anımsayacağız. Şüphesiz her şeyden önce çok iyi bir insandı. İnsanlık doğup da yaşamak değil, sadece bir beden taşımak değil, insansan insanın kıymetini bil. Sen o zaman insansın dediğimiz ender örneklerden biriydi. Hem sanatıyla, hem insanlığıyla, hem vefasıyla hem de bıraktığı izleriyle çok özel bir insandı. Sağlığında da değerini bildiğimiz ender isimlerden biriydi. İnşallah kitaplarıyla, filmleriyle, anılarıyla her seven anlatarak ömür boyu yaşatır."

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı

Tamer Yiğit ise, "Türk sinemasının, Türk seyircisinin başı sağ olsun. Cüneyt Arkın demek sinema demekti. Sinema da Cüneyt Arkın demekti. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabırlar versin. Sevdiklerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" dedi.

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etmeye başladı

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Demirören Haber Ajansı / Magazin

Cüneyt Arkın Tamer Yiğit Sinema Magazin Güncel Haberler

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