Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Fenerbahçe’den ayrılığı sonrası Domenico Tedesco’ya Serie A ekibi Fiorentina’nın talip olduğu ve genç teknik adamın yeni sezonda İtalya’da görev alabileceği iddia edildi.

  • Fenerbahçe, sezon bitimine 3 hafta kala Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.
  • İtalyan basınına göre Serie A ekibi Fiorentina, Tedesco'yu teknik direktör adayları arasına aldı.
  • Fiorentina'nın sportif direktörü Fabio Paratici, Tedesco'yu beğendiği teknik adamlar arasında gösterdi.

Fenerbahçe’nin sezon bitimine kısa süre kala yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, genç teknik adama Serie A’dan ciddi bir ilgi olduğunu yazdı.

AYRILIĞI “BEKLENMEDİK” OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Sezon başında Jose Mourinho’nun yerine göreve getirilen Tedesco, ligin bitimine 3 hafta kala görevinden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamalarda, ayrılık kararını beklemediğini ve yeni sezon planlaması yaparken böyle bir gelişmeyle karşılaştığını ifade etti.

FIORENTINA DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Tedesco’ya ilk talip Fiorentina oldu. Serie A temsilcisinin yeni sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine gitmeyi planladığı ve adaylar arasında Tedesco’nun da yer aldığı aktarıldı.

PARATICI’DEN TEDESCO’YA ONAY

Haberde, Fiorentina’nın sportif yapılanmasını yöneten Fabio Paratici’nin Tedesco’yu beğendiği teknik adamlar arasında gösterdiği belirtildi. Genç yaşına rağmen Bundesliga, Rusya, Türkiye Süper Ligi ve Belçika Milli Takımı deneyimi bulunan Tedesco’nun modern futbol anlayışıyla öne çıktığı vurgulandı. Tüm bu gelişmelerin ardından Domenico Tedesco’nun kariyerine Serie A’da devam etme ihtimali güç kazandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
