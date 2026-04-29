Trump, Kral Charles'ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran'ı askeri olarak mağlup ettik

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı Charles III onuruna verilen devlet yemeğinde İran savaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, “O rakibi askeri olarak yendik” diyerek İran’ın sahada mağlup edildiğini savundu. Ayrıca İran’ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Trump’ın bu açıklaması, devam eden savaş sürecine ilişkin ilk net değerlendirmesi olarak dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce de İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini ve savaşın “tamamlanmaya yakın” olduğunu dile getirmişti.

DIŞ BASIN: ZAFER İLANI MI, SİYASİ MESAJ MI?

ABD ve İngiliz basınında yer alan analizlerde, Trump’ın sözlerinin fiili bir “zafer ilanı” olarak yorumlandığı ancak sahadaki durumun hâlâ karmaşık olduğu vurgulandı. Uzmanlar, İran’ın tamamen etkisiz hale getirildiği yönündeki iddiaların tartışmalı olduğunu belirtiyor.

Bazı haberlerde ise Trump’ın bu açıklamayı, devam eden diplomatik baskı ve müzakere sürecinde İran’a mesaj vermek için kullandığı ifade edildi. ABD yönetimi daha önce İran’ı anlaşmaya zorlamak için askeri baskıyı artırabileceğini de duyurmuştu.

KRAL CHARLES DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Trump konuşmasında Kral Charles’ın da kendisiyle aynı görüşte olduğunu iddia ederek, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceği konusunda mutabakat olduğunu söyledi.

Ancak İngiliz basını, Kraliyet’in siyasi tarafsızlığı nedeniyle bu tür bir desteğin resmi olarak ifade edilmediğine dikkat çekti. Daha önce Buckingham Sarayı da Trump’ın benzer iddialarına mesafe koymuştu.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM SÜRÜYOR

Trump’ın “askeri zafer” açıklamasına rağmen bölgede tansiyon düşmüş değil. Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, enerji piyasalarını etkilerken İran’ın iç siyasi yapısında da ciddi bir baskı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan ABD yönetimi, İran’la müzakerelere açık kapı bırakırken, anlaşma sağlanmaması halinde askeri seçeneğin masada kalacağını vurgulamaya devam ediyor.