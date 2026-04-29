Haberler

Trump, Kral Charles'ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran'ı askeri olarak mağlup ettik

Trump, Kral Charles'ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran'ı askeri olarak mağlup ettik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı Charles’ın katıldığı devlet yemeğinde İran’ın “askeri olarak mağlup edildiğini” açıkladı ve nükleer silaha izin vermeyeceklerini vurguladı. Dış basın, bu sözleri “zafer ilanı” olarak yorumlarken sahadaki durumun hâlâ belirsiz olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, açıklamanın diplomatik baskı amacı taşıyabileceğini belirtirken, Orta Doğu’da gerilimin sürdüğü ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı Charles III onuruna verilen devlet yemeğinde İran savaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, “O rakibi askeri olarak yendik” diyerek İran’ın sahada mağlup edildiğini savundu. Ayrıca İran’ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Trump’ın bu açıklaması, devam eden savaş sürecine ilişkin ilk net değerlendirmesi olarak dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce de İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini ve savaşın “tamamlanmaya yakın” olduğunu dile getirmişti.

DIŞ BASIN: ZAFER İLANI MI, SİYASİ MESAJ MI?

ABD ve İngiliz basınında yer alan analizlerde, Trump’ın sözlerinin fiili bir “zafer ilanı” olarak yorumlandığı ancak sahadaki durumun hâlâ karmaşık olduğu vurgulandı. Uzmanlar, İran’ın tamamen etkisiz hale getirildiği yönündeki iddiaların tartışmalı olduğunu belirtiyor.

Bazı haberlerde ise Trump’ın bu açıklamayı, devam eden diplomatik baskı ve müzakere sürecinde İran’a mesaj vermek için kullandığı ifade edildi. ABD yönetimi daha önce İran’ı anlaşmaya zorlamak için askeri baskıyı artırabileceğini de duyurmuştu.

KRAL CHARLES DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Trump konuşmasında Kral Charles’ın da kendisiyle aynı görüşte olduğunu iddia ederek, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceği konusunda mutabakat olduğunu söyledi.

Ancak İngiliz basını, Kraliyet’in siyasi tarafsızlığı nedeniyle bu tür bir desteğin resmi olarak ifade edilmediğine dikkat çekti. Daha önce Buckingham Sarayı da Trump’ın benzer iddialarına mesafe koymuştu.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM SÜRÜYOR

Trump’ın “askeri zafer” açıklamasına rağmen bölgede tansiyon düşmüş değil. Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, enerji piyasalarını etkilerken İran’ın iç siyasi yapısında da ciddi bir baskı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan ABD yönetimi, İran’la müzakerelere açık kapı bırakırken, anlaşma sağlanmaması halinde askeri seçeneğin masada kalacağını vurgulamaya devam ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi

ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

Bu savaş başka! Musk'tan tarihi davada olay sözler: Hepimizi öldürecek
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Japon otomotiv devi Honda, İzmir'de üretime başladı

Otomotiv devi o ilimizde fabrika açtı! Üretilecek tek model bantta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Dünyada sadece Aydın'da yetişen 'Küçük Çan' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyada sadece bir kentimizde yetişiyor! Ama yok olmak üzere
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor

Trump'tan Avrupa'nın dev ülkesinin liderine ağır sözler
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip