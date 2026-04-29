Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Galatasaray’ın, yükselen performansı ve Dünya Kupası ihtimali nedeniyle Bertuğ Yıldırım transferini hızlandırarak sezon bitmeden Başakşehir’e teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

  • Galatasaray, Başakşehir'de forma giyen Bertuğ Yıldırım için sezon bitmeden resmi teklif sunmayı planlıyor.
  • Bertuğ Yıldırım'ın son dönemdeki performans artışı, Galatasaray'ın transfer sürecini erkene çekmesine neden oldu.
  • Bertuğ Yıldırım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme ihtimali, transfer kararında etkili oldu.

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında yerli golcü arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin gündeminde yer alan Bertuğ Yıldırım için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YÜKSELEN PERFORMANS KARARI DEĞİŞTİRDİ

Başakşehir forması giyen 23 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda teklif yapmayı planlayan yönetim, oyuncunun son dönemdeki çıkışı sonrası stratejisini güncelledi. Bertuğ’un sergilediği performans, transfer sürecinin erkene çekilmesine neden oldu.

SEZON BİTMEDEN TEKLİF GELİYOR

Galatasaray kurmaylarının, oyuncunun değerinin daha fazla artmasını engellemek adına harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin, sezon tamamlanmadan Başakşehir’e resmi teklif sunmayı planladığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bertuğ Yıldırım’ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalinin de transfer kararında etkili olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, bu ihtimal nedeniyle oyuncunun piyasa değerinin yükselmesinden önce transferi sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maça çıkan genç golcü, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

5 para etmez çok yavaş

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

icardi çok mu hızlı önemli olan katkısı bence şu anki icardiden daha iyi oshimenin yedeği olabilir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi