ABD'nin 250. yılına özel Trump fotoğraflı pasaport

ABD yönetimi, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sınırlı sayıda özel pasaport basma kararı aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre; özel pasaportta ABD Bağımsızlık Bildirgesi ile Başkan Donald Trump'ın fotoğrafı ve imzasının yanı sıra, ülkenin kurucu babalarının Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalarken resmedildiği bir görselin yer alacağı bildirildi. Temmuz ayında yapılacak ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında kullanıma sunulması planlanan özel pasaportun, stoklar el verdiği sürece her ABD vatandaşı için erişilebilir olacağı ancak yalnızca Washington Pasaport Ajansı'ndan (Washington Passport Agency) temin edilebileceği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD Temmuz ayında 250. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı da bu tarihi anı taçlandırmak adına sınırlı sayıda özel tasarım ABD pasaportunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. Pigott, özel tasarım pasaportun "ABD pasaportunu dünyanın en güvenli belgelerinden biri yapan standart güvenlik özelliklerini aynı şekilde barındıracağını" söyledi. - WASHINGTON

