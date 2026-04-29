Haberler

Devler Ligi'nde 9 gollü maçın kazananı PSG

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 9 golün atıldığı maçta Paris Saint-Germain, evinde Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Yüksek tempoda başlayan mücadelede ilk golü Bayern buldu. Harry Kane, 17. dakikada takımını penaltı atışından 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi 24'te Kvaratskhelia ile beraberliği yakalarken, 33. dakikada Joao Neves'in kafa golüyle öne geçti. Karşılıklı atakların yaşandığı anlarda Michael Olise, 41. dakikada fileleri havalandırdı. Bu golden dakikalar sonra VAR uyarısıyla penaltı kazanan PSG, soyunma odasına 3-2'lik üstünlükle girdi. Mücadelenin 2. yarısı da tempolu başlarken Luis Enrique'nin öğrencileri 56. dakikada Kvaratskhelia ile bir gol daha buldu. Bu golden 2 dakika sonra ise Dembele topu ağlara gönderdi. Son yarım saatlik dilime girilirken skor 5-2 oldu. Alman ekibi 65'te Upamecano ile farkı 2'ye indirirken, 68. dakikada savunma arkasına sarkan Luis Diaz, takımı adına 4. golü kaydetti.

Kalan dakikalarda iki takım da net pozisyonlara girerken mücadele 5-4, Fransız ekibinin lehine sonuçlandı.

Bayern Münih ile PSG arasındaki yarı final rövanş karşılaşması 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

