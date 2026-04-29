Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
İstanbul’da etkili olan güneşli hava yerini yeniden yağışlı ve serin günlere bırakıyor. Meteoroloji, özellikle 1 Mayıs Cuma günü için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
- İstanbul'da 1 Mayıs Cuma günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
- Cuma gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.
- Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ ve kar erimesi tehlikesi var.
İstanbul’da son günlerde yüzünü gösteren güneşli hava, kısa süreli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı son raporda kent genelinde hava koşullarına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.
SICAKLIKLAR GEÇİCİ OLARAK YÜKSELECEK
AKOM’un değerlendirmesine göre, yarına kadar şehir genelinde parçalı ve çoğunlukla güneşli bir gökyüzü etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise 16 ile 19 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GERİ GELİYOR
Ancak yarından itibaren İstanbul’da hava yeniden değişecek. Meteorolojik verilere göre, soğuk ve yağışlı sistem bölgeyi etkisi altına alacak. Özellikle 1 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların kuvvetli şekilde görülmesi öngörülüyor.
TÜRKİYE GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık raporu da benzer bir tabloya işaret etti. Rapora göre, cuma gününden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak sıcaklıklar düşecek ve ülke genelinde değerler mevsim normallerinin altına inecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu açıklamada, "Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Meteorolojiden yapılan uyarıda şöyle denildi: "Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır."
