Haberler

ABD'de 3 yıl sonra bir ilk! Yakıt fiyatları zirveye çıktı

ABD'de 3 yıl sonra bir ilk! Yakıt fiyatları zirveye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’de benzin fiyatları galon başına 4,18 dolara yükselerek 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Artışta, ABD ile İran arasında süren çatışma ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerde yaşanan çıkmaz etkili oldu. Uzmanlar, küresel petrol arzının riske girmesiyle enerji krizi endişelerinin büyüdüğünü ve fiyatların daha da artabileceğini belirtiyor.

ABD’de akaryakıt fiyatları sert yükseldi. Benzin fiyatları ortalama galon başına 4,18 dolara ulaşarak, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Fiyat artışının arkasında, ABD ile İran arasında iki aydır süren çatışmada yaşanan çıkmaz yer alıyor. Wall Street Journal ve Associated Press’in haberlerine göre, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda anlaşmazlık sürüyor.

ENERJİ KRİZİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Küresel petrol taşımacılığı için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, piyasalarda uzun vadeli enerji krizi endişelerini artırdı. Uzmanlar, arzda yaşanabilecek aksamanın fiyatları daha da yukarı çekebileceği uyarısında bulunuyor.

PİYASALAR ALARMDA

Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma, sadece ABD’de değil küresel ölçekte fiyat baskısını artırırken, tüketiciler de yüksek akaryakıt maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya başladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

