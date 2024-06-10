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İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Çocuklara katlanamıyorum

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, verdiği röportajda çocuk hasretinin olmadığını belirterek "Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan, derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok" dedi.

Şarkıları, dansları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, "Çocuklara katlanamıyorum" çıkışı gündem oldu.

"ÇOCUK HASRETİM YOK, YUMURTALIKLARIM DA BAY BAY DİYOR"

Ayaküstü Ekol TV muhabiriyle sohbet eden Derici, "Çocuk hasretiniz var mı?" sorusunu esprili bir cevap vererek "Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan derdini ağlayarak anlatan bir şeye benim tahammülüm yok. Yaş 37 zaten şu saatten sonra yumurtalıklar da bay bay bir tanem sana çocuk falan yok diyor. Baksana benim halime ben zaten çocuk gibiyim" dedi.

İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Çocuklara katlanamıyorum

"BEN ÇOCUK BAKAMAM"

Muhabirin "Etrafta küçük İrem Dericiler olur" demesi üzerine ünlü şarkıcı, "Sonra bütün hepsini estetikle toplatmak için bütün paramı vereceğim. Baksana benim 10 yıl önceki halime, şu an ki halimle doğacaksa yapayım hemen bir tane. Bir de bakacak birini bulmam lazım ben bakamam" dedi.

İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum

SÖZLERİ KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

İrem Derici'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Derici'ye destek mesajlarının yanı sıra "Sen bu dünyaya yetiyorsun zaten çocuk yapma" yorumları geldi.

İşte Derici için yapılan bazı yorumlar:

İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Çocuklara katlanamıyorum

AYRILIP BARIŞTILAR

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Gökhan Fırat ile yaşadığı ilişkiyi noktalamıştı. Ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşerken çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Çift sosyal medyadan paylaştıkları romantik pozlarıyla barıştıklarını ilan etmişti.

İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum

İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum

Kaynak: Haberler.com / Magazin

İrem Derici Çocuk Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Hüseyin Güney:

sende cocuktun bir zamanlar

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hacer ilhan:

Kendi sanki gökten zembille indi. Huzur evinde çürüdüğün zaman anlarsın.

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