İpek Filiz Yazıcı'nın 'Baldız tehlikeli sularda yüzüyor' paylaşımı tepki çekti

Aşk 101 dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022'de şarkıcı Ufuk Beydemir ile Roma'da nikah masasına oturdu. Evliliğini göz önünde yaşayan oyuncunun eşi ve kız kardeşiyle yaptığı paylaşım tepki çekti.

"BU KADAR ANLAŞILAMAYACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Yazıcı, kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi ile evde üstsüz oturan eşinin fotoğrafını yayınlayarak "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor, eniştesi çok sever böyle şeyleri" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu. Gelen mesaj ve yorumların ardından açıklama yapan genç oyuncu "Arkadaşlar Duru, Ufuk'un sırtındaki sivilce/siyah noktaları sıkmaya çalışıyor. Ufuk da bu tarz şeylerden hiç hoşlanmaz. Fotoğrafa bakınca ne yaptığı bence belli olduğu için bu kadar da anlaşılmayacağını düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.