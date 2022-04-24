'İftira' davasında bomba detay! Amber Heard, Johnny Depp'i taklit ediyor

Hollywood yıldızı Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'le "iftira" davasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Karşılıklı ağır suçlamaların olduğu davanın her detayı ise ayrı bomba.

DÜNYA BASINININ YAKIN TAKİBİNDE

Beş yıl önce olaylı bir şekilde boşanan aktör Johnny Depp ve aktris Amber Heard'ün, görülen 'iftira' davası her yönden meyda tarafından yoğun bir şekilde ele alındı. Oyuncuların hareketlerinden ne giydiğine kadar hayranları tarafından ele alındı.

ESKİ EŞİNİ TAKLİT EDİYOR

35 yaşındaki oyuncu Amber Heard'ün, Depp'in daha önceki duruşmalarda giydiği kıyafetlere benzer kıyafetler giymesi dikkat çekti. Öyle ki Depp'in 11 Nisan'da taktığı broş ile Heard'ün 13 Nisan tarihli duruşma da aksesuar olarak tercih ettiği broş da neredeyse aynı.

"KAFASINI KARIŞTIRMAK İSTİYOR"

Bazı kullanıcılar, Heard'ün "kafa karıştırmak" için Depp'in daha önce giydiği kıyafetlere benzeyen kıyafetleri kasten seçtiğine inanıyor.