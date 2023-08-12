İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu

İkiz bebek babası olmak için gün sayan İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğduğu bir videoyu paylaşarak doğum gününü kutladı. Romantik bir paylaşım yapan Tatlıses, "Ne kadar sevebiliyorsa insan, kalbi ne kadar alabiliyorsa sevdiğini, o koca beyninin yüzde kaçı onu düşünerek geçiyorsa, o kadar seviyorum" notunu yazdı.

2021 senesinde nikah masasına oturan şarkıcı İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti geçtiğimiz günlerde ikiz bebek beklediklerini öğrendi. Anne ve baba olmak için gün sayan çiftten Tatlıses, eşinin öpücüklere boğduğu bir video paylaşarak doğum gününü kutladı.

"NE KADAR SEVEBİLİYORSA İNSAN O KADAR SEVİYORUM"

Babalık heyecanının yanı sıra "Beni Yine Sev" şarkısını piyasa süren İdo Tatlıses, Instagram hesabından eşini öptüğü bir videoyu yayınlayarak "Ne kadar sevebiliyorsa insan, kalbi ne kadar alabiliyorsa sevdiğini, o koca beyninin yüzde kaçı onu düşünerek geçiyorsa, o kadar seviyorum" ifadelerini kullandı. Eşinin paylaşımını yayınlayan Yasemin Şefkatli ise "Dünyanın en güzel adamı" notunu düştü.