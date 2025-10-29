Haberler

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosuna katılan üçüncü ismi duyurdu. Bayhan Gürhan ve Keremcem'in ardından yarışmaya katılacak üçüncü ünlü isim, usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak oldu.

  • Dilan Çıtak Tatlıses, Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katılan üçüncü yarışmacı oldu.
  • Survivor 2026'nın Dominik Cumhuriyeti'nde çekileceği ve ocak ayında yayınlanması bekleniyor.
  • Dilan Çıtak, polis tarafından durdurulduğu bir olayda aracını hareket ettirerek "Dur" ihtarına uymadı ve polis ateş açtı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosuna katılan üçüncü ismi açıkladı. Bayhan Gürhan ve Keremcem'in ardından yarışmaya katılacak üçüncü ünlü isim, usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses oldu.

SURVIVOR 2026'DA HEYECAN ARTIYOR

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği fenomen yarışma programı Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" konseptiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Her sezon büyük ilgiyle takip edilen yarışma için hazırlıklar sürerken, yarışmacı kadrosu da adım adım netleşiyor.

BAYHAN VE KEREMCEM'İN ARDINDAN DİLAN ÇITAK

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katılan üçüncü yarışmacının Dilan Çıtak olduğunu duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Ünlü yapımcı, paylaşımında, "Sevgili Dilan Çıtak, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamayla birlikte, Dilan Çıtak Tatlıses Bayhan Gürhan ve Keremcem'in ardından açıklanan üçüncü yarışmacı oldu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

DİLAN ÇITAK'IN SURVIVOR SERÜVENİ MERAK KONUSU

Şarkıcılık kariyeriyle tanınan Dilan Çıtak Tatlıses'in, Survivor parkurlarında nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan duyuru, Tatlıses ailesinin hayranları tarafından da büyük ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

DOMİNİK'TE YILDIZLAR GEÇİDİ

Survivor 2026'nın Dominik Cumhuriyeti'nde çekileceği ve önceki sezonlara göre daha zorlu parkurlar ve yeni format detayları içereceği belirtiliyor. Yeni sezonun ocak ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

POLİSİN ÜZERİNE ARACINI SÜRMÜŞTÜ

Şarkıcı Dilan Çıtak son zamanlarda skandallarla anılıyor. Çıtak Bodrum'da emniyet şeridinde seyir halindeyken polis tarafından durdurulmak istenmiş, ancak ehliyet ve ruhsat istendiği sırada aracını hareket ettiren şarkıcı, "Dur" ihtarına uymayarak polis tarafından ateş açılarak durdurulmuştu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Bu tipleri Acun şişiriyor malesef sonra milletin başına belâ ediyor Tatlısesin kızı olması dışında ne özelliği var bu çatlağın

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzlem Ulu biberci:

dünyanın en gereksiz saçma yarışması

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Turabi gelmezse izlenmez ratingte olmaz bunu anlayamadın acun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Zaten erkekden dönme şımarık birine benziyor yakışır Acuna alsın bakim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

pehlivan gibi kız katılsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.