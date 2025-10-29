İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosuna katılan üçüncü ismi açıkladı. Bayhan Gürhan ve Keremcem'in ardından yarışmaya katılacak üçüncü ünlü isim, usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses oldu.

SURVIVOR 2026'DA HEYECAN ARTIYOR

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği fenomen yarışma programı Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" konseptiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Her sezon büyük ilgiyle takip edilen yarışma için hazırlıklar sürerken, yarışmacı kadrosu da adım adım netleşiyor.

BAYHAN VE KEREMCEM'İN ARDINDAN DİLAN ÇITAK

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katılan üçüncü yarışmacının Dilan Çıtak olduğunu duyurdu.

Ünlü yapımcı, paylaşımında, "Sevgili Dilan Çıtak, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamayla birlikte, Dilan Çıtak Tatlıses Bayhan Gürhan ve Keremcem'in ardından açıklanan üçüncü yarışmacı oldu.

DİLAN ÇITAK'IN SURVIVOR SERÜVENİ MERAK KONUSU

Şarkıcılık kariyeriyle tanınan Dilan Çıtak Tatlıses'in, Survivor parkurlarında nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan duyuru, Tatlıses ailesinin hayranları tarafından da büyük ilgi gördü.

DOMİNİK'TE YILDIZLAR GEÇİDİ

Survivor 2026'nın Dominik Cumhuriyeti'nde çekileceği ve önceki sezonlara göre daha zorlu parkurlar ve yeni format detayları içereceği belirtiliyor. Yeni sezonun ocak ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

POLİSİN ÜZERİNE ARACINI SÜRMÜŞTÜ

Şarkıcı Dilan Çıtak son zamanlarda skandallarla anılıyor. Çıtak Bodrum'da emniyet şeridinde seyir halindeyken polis tarafından durdurulmak istenmiş, ancak ehliyet ve ruhsat istendiği sırada aracını hareket ettiren şarkıcı, "Dur" ihtarına uymayarak polis tarafından ateş açılarak durdurulmuştu.