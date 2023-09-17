İBB Şehir Tiyatroları... CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL OYUN; 'BU MEMLEKET BİZİM'!

Şehir Tiyatroları oyuncularının bütün mevcuduyla sahnede olduğu oyunda, binlerce seyircimiz, Milli Mücadele döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dek süren Türk tarihinin en önemli dönemine tanıklık ettiler.

Cumhuriyetimizin 100. yılına saygımızın göstergesi olarak hazırlanan "Bu Memleket Bizim", kostümlerinden dekoruna, ışığından metnine, koreografisinden müziklerine, yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir görsel şölendi. Seyircinin gururla, hüzünle ve Cumhuriyetin kurucularına özlemle izlediği oyun, uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyunun gösterimine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Müdürü İlyas Ceran, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcısı Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, Tankut Yıldız'ın yanı sıra Ali Poyrazoğlu, Suna Keskin, Özen Yula, Ayşegül Yalçıner, Haldun Dormen, Hakan Altıner, Hakan Bilgin, Tamer Levent'in de aralarında olduğu birçok sanatçı ve gazeteci katıldı.

"Bütün Arkadaşlarımı Can-ı Yürekten Kutluyorum"

Oyunun sonunda söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:

"Oyuncuların ve teknik ekibin hepsine teşekkür ediyorum çünkü onlar bütün bir yaz boyunca çalıştılar. Çok meşakkatli bir dönemdi bizim için ama bize de çok iyi geldi.

Hepimizin bir arada olmaya çok ihtiyacı varmış, bütün ekibin bir arada aynı sahnede olması ayrıca başka bir güzellik oldu bizim için. Bu vesileyle bütün arkadaşlarımı can-ı yürekten kutluyorum.

Teşekkür etmek istediğim bir sürü insan var. Ama bir kişiye Şehir Tiyatrosu ailesi olarak çok minnettarız. Hayatımda 1985 yılından beri birçok belediye başkanı ile çalıştım.

Hepsinin Şehir Tiyatrosu uhdesinde ayrı bir yeri vardır. Ama Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu biz kalbimizde hep taşıyacağız. Bize huzurumuzu geri veren bir belediye başkanı olarak hatırlayacağız." dedi.

"Bu Heyecanı Bize Yaşattığınız İçin Size Ne Kadar Teşekkür Etsem Azdır"

Oyun sonunda bizi yalnız bırakmayan sanatçılardan "Bu Memleket Bizim" hakkındaki görüşlerini aldık:

Haldun Dormen:

"Çok heyecanlandım ve bu heyecanı bize yaşattığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır."

Hakan Altıner:

"Şehir Tiyatrosu'nda çok uzun, güzel yıllarım geçti. Emekli olduktan sonra böyle bir gösteride tiyatromu karşımda görmek beni son derece umutlandırdı. Emeklerine sağlık."

Tamer Levent:

"Şehir Tiyatrosu'nun 100. yıl dolayısıyla hazırladığı olağanüstü çalışmayı kutluyorum. Başta Ayşegül olmak üzere tüm oyuncuları, teknik ekibi, orkestrayı kutluyorum.

Çünkü yaz boyunca çalışıldığını ve bütün Şehir Tiyatrosu ailesinin bu prodüksiyona emek verdiğini duymak çok önemli bir şey. Tiyatro kültürü için de çok önemli bir şey. Bu tabi kaynaşmayı da sağladı.

Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir sürü kaliteli, coşkulu, büyük emek verilmiş işlerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda "Bu Memleket Bizim" oyununun da çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum ve kutluyorum. Nice yüzyıllara."

Hakan Bilgin:

"Muhteşem bir gösteriydi. Düşünenlere, uğraşanlara, aylarca sıcağın altında prova yapanlara, tüm emekçi kardeşlerime helal olsun. Bize çok güzel duygusal anlar yaşattılar.

Cumhuriyeti hatırlattılar. Tiyatronun insanları nasıl harekete geçirdiğini gösterdiler. Tek bir yürek olduk burada. Çok keyifliydi, teşekkür ederiz herkese."

Eşi Görülmemiş Bir Emeğin Ürünü

300'ü aşkın oyuncu, ayrıca 20 kişilik dans ekibi ve genişletilmiş Şehir Tiyatrosu Orkestrası'yla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde seyircimizle birlikte Cumhuriyet coşkusunu hep beraber yaşadık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel tüm mevcuduyla sahnede olduğu bu görkemli oyunda Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk isimli eseri başta olmak üzere, Nazım Hikmet, Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun metinlerinin yanı sıra birçok yazarın metinlerinden yararlanıldı.

"Bu Memleket Bizim" alanının önde gelen dört yönetmeni olan Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir tarafından kurgulanarak sahneye taşındı.

Çiğdem Erken "Bu Memleket Bizim" projesinin müzik direktörlüğünü yaptı, Deniz Noyan orkestrasyonu üstlendi ve özel müzikler besteledi. Burçak Çöllü koro düzenlemesini üstlendi.

Hakan Elbir'in şefliğinde duyduğumuz bu müzikler, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız zaman diliminde, hepimizi 100 yıl önce bu topraklarda yaşanan mücadelenin duygusuna yaklaştırdı.

Dicle Doğan'ın koreografisiyle sahnede dün yaşanan hikayeler yeniden hayat buldu. Barış Dinçel'in tasarladığı, tiyatromuzun tasarım ekibinin hazırladığı dekorun üzerinde, Nihal Kaplangı'nın tasarladığı, tiyatromuzun tasarım ekibinin hazırladığı kostümlerle Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarının hikayeleri yeniden canlandı. Mustafa Türkoğlu ve Osman Aktan'ın ışık tasarımı geniş bir ekibin gayretiyle sahneyi aydınlattı.

Ersin Aşar'ın tasarımıyla ekibinin hazırladığı efektler, Gülay Yiğitcan'ın video ve Emrah Can Yaylı'nın ses tasarımlarıyla, seyircimiz Cumhuriyetimizin kuruluş hikayelerine tanıklık etti.

Harbiye Cemil Topuzlu'da Cumhuriyet Coşkusu Devam Edecek

"Bu Memleket Bizim" isimli oyunumuz, Cumhuriyetimizin 100. yılına saygı projesi olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 17 Eylül tarihinde 21: 00'de yeniden sahnelenecek.