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Hülya Avşar'ın leopar şıklığı! Adeta dekolte şov yaptı

Magazin Haberleri

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hülya Avşar, son pozlarıyla genç kızlara adeta meydan okudu. 59'luk Avşar kızının leoparlı elbisesiyle verdiği pozlara beğeni yağdı.

Fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, son paylaşımıyla beğeni topladı. Spora olan tutkusuyla bilinen Avşar kızı fit vücudunu dekolteli elbisesiyle sergiledi.

AVŞAR KIZINDAN DEKOLTE ŞOV

2 milyon 800 bin takipçili Instagram hesabından leopar desenli elbisesiyle birbirinden cesur pozlar verdi. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 59 yaşındaki şarkıcı pozlarıyla adeta dekolte şov yaptı. Hülya Avşar'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İşte 59'luk Avşar kızının leopar şıklığı;

Hülya Avşar'ın leoparlı elbiseyle verdiği pozlar beğeni topladı

Hülya Avşar'ın leoparlı elbiseyle verdiği pozlar beğeni topladı

Hülya Avşar'ın leoparlı elbiseyle verdiği pozlar beğeni topladı

Hülya Avşar'ın leoparlı elbiseyle verdiği pozlar beğeni topladı

Hülya Avşar'ın leoparlı elbiseyle verdiği pozlar beğeni topladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hülya Avşar Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Selim Adanalı:

yok böyle bir güzellik ya, her yaşta efsane, maşallah Rabbim.

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