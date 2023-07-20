Hülya Avşar'ın leopar şıklığı! Adeta dekolte şov yaptı

Fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, son paylaşımıyla beğeni topladı. Spora olan tutkusuyla bilinen Avşar kızı fit vücudunu dekolteli elbisesiyle sergiledi.

AVŞAR KIZINDAN DEKOLTE ŞOV

2 milyon 800 bin takipçili Instagram hesabından leopar desenli elbisesiyle birbirinden cesur pozlar verdi. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 59 yaşındaki şarkıcı pozlarıyla adeta dekolte şov yaptı. Hülya Avşar'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İşte 59'luk Avşar kızının leopar şıklığı;