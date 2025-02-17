Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var

Sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sette kalbinden rahatsızlandığı öğrenilen ünlü sanatçı, son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ÖZCAN DENİZ: CANIM EŞİMİN BAKIMIYLA HER ŞEY GERİDE KALDI

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu belirtti. Deniz şunları söyledi: "Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez'in müdahalesi ve canımın eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda." dedi.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar için uzaklaştırma ve koruma talep etmiş, avukatı Rukiye Moray Erzundal, Özcan Deniz'in annesinin evine giderek sözlü tehditte bulunduğunu ve şiddet uyguladığını iddia ederek can güvenliği nedeniyle uzaklaştırma ve koruma kararı talep ettiklerini söylemişti.

ÖZCAN DENİZ'DEN AYETLİ YANIT GELMİŞTİ

Annesine sosyal medya hesabından yanıt veren Özcan Deniz, Enfal suresi 30. ayeti paylaşarak tepkisini göstermişti.

"ÖZCAN'A BİR ŞEY OLURSA..."

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ise şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Eşinin ailesine meydan okuyan Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım. Nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi bak hepinizi!" mesajını paylaştı. Eşinin bu paylaşımı, Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında sevenleri endişelendi.

"KORKUN BENDEN"

Dadgar, bu paylaşımından dakikalar sonra "Allah sizi affetmesin! Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden (Bak hepiniz) 2, 3 değil hepiniz! İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca... Saban akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini, çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü, neden gözyaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler! Adalet de öyle!" yazdı.