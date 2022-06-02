Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti - Haberler

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Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hande Yener, Ankara'daki konserinde çizgili külotlu çorabı ve deri detaylı büstiyeri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gülşen ve Aleyna Tilki gibi isimlerin yanı sıra Hande Yener de konserlerinde giydiği ilginç kostümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 49 yaşındaki şarkıcı, Ankara'daki konserindeki kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

MESLEKTAŞLARINDAN TAM NOT ALDI

Üzerine siyah bir büstiyer giyen ünlü şarkıcı, altına sadece külot ve çorap giydi. Yener'in tarzı, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya benzetildi. Sahne kıyafetleri hakkında konuşan Yener, "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm" dedi. Sahne kıyafetiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Yener, Demet Akalın, Ceylan Ertem ve Aylin Coşkun gibi isimlerden tam not aldı.

İşte Hande Yener'in sahne kıyafeti...

Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Hande Yener, mayolu sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hande Yener Instagram Ankara Magazin Haberler

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