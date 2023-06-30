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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın İtalya kaçamağı! Genç aşıklar, şezlongda sarmaş dolaş görüntülendi

Magazin Haberleri

İtalya'da tatil yapan Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşka geldi. Tatilin keyfini çıkaran ikili şezlongda güneşlenirken sarmaş dolaş görüntülendi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift, Kurban Bayramı tatili için soluğu İtalya'da ünlülerin ve dünyanın dört bir yanından turistlerin gözde uğrak noktası olan Paraggi'de aldı.

Geçtiğimiz günlerde Coldplay'in konserinden paylaşım yapan ikilinin, hesaplarından fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarına neden olmuştu. Genç aşıklar, bugün ünlü plajda güneşlenirken objektiflere takıldı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın İtalya kaçamağı! Genç aşıklar, şezlongda sarmaş dolaş görüntülendi

Ayrılık iddialarının aksine Erçel ile Sabancı, şezlongda romantik anlar yaşadı. Gözde aşıklar birbirlerini öpücüklere boğdu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın İtalya kaçamağı! Genç aşıklar, şezlongda sarmaş dolaş görüntülendi

Hande Erçel, daha sonra bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in tatil pozları 4 saat içinde 1 milyonu aşkın beğeni aldı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın İtalya kaçamağı! Genç aşıklar, şezlongda sarmaş dolaş görüntülendi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın İtalya kaçamağı! Genç aşıklar, şezlongda sarmaş dolaş görüntülendi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın İtalya kaçamağı! Genç aşıklar, şezlongda sarmaş dolaş görüntülendi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hakan Sabancı Hande Erçel Magazin Haberler

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