Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın İtalya kaçamağı! Genç aşıklar, şezlongda sarmaş dolaş görüntülendi

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift, Kurban Bayramı tatili için soluğu İtalya'da ünlülerin ve dünyanın dört bir yanından turistlerin gözde uğrak noktası olan Paraggi'de aldı.

GÜNEŞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz günlerde Coldplay'in konserinden paylaşım yapan ikilinin, hesaplarından fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarına neden olmuştu. Genç aşıklar, bugün ünlü plajda güneşlenirken objektiflere takıldı.

ROMANTİK ANLAR YAŞANDI

Ayrılık iddialarının aksine Erçel ile Sabancı, şezlongda romantik anlar yaşadı. Gözde aşıklar birbirlerini öpücüklere boğdu.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Hande Erçel, daha sonra bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in tatil pozları 4 saat içinde 1 milyonu aşkın beğeni aldı.