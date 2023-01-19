Hamilelik heyecanı yaşayan Aslı Enver'in kızı olacak

Kasım ayında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan ve kısa süre sonra hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncunun bir kız çocuğu olacak.

Uzun zamandır özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Aslı Enver, ağustos ayının başında iş insanı Berkin Gökbudak ile el ele görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, kasım ayında sessiz sedasız evlendi. Nikahtan bir süre sonra hamile olduğu öğrenilen Enver'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

KIZ ANNESİ OLACAK

Hamileliğinin başlarında olduğu için konuyla ilgili her zaman sessiz kalmayı tercih eden 38 yaşındaki başarılı oyuncunun kız bebeği olacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun bebeğine ne isim vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

"YENİ BİR DÖNEM, ÇOK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Aslı Enver, hamileliğiyle ilgili sorular için "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" demişti.