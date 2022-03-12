13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy'dan ilk açıklama

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, Ersoy hakkında yakalama kararı çıkardı.

"SUÇ İŞLEMEDİM"

Mahkeme kararından sonra açıklama yapan Esra Ersoy, "Ben masumum herhangi bir suç işlemedim. Mağdur olan taraf benim. Karşı taraf hakkında şikayetim bulunmaktadır. Hakkımdaki yargı süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK"

Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Müvekkilimiz Esra Ersoy'un 22 Temmuz 2021 tarihinde Bodrum'da bir otelde başına gelen olay ve bu olay hakkında devam eden yargılamaya dair yapılan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Bu aşamada yargı süreci devam etmektedir. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B.'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren Ersoy, S.B.'ye erkek arkadaşından kaçtığını, içeriye almazsa erkek arkadaşının ikisini de döveceğini söyledi. Ersoy'un söylediklerinden korkan 13 yaşındaki S.B. de yaşadığı şokun etkisiyle sesini çıkarmadı. Bir süre sonra Ersoy, S.B.'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B.'nin şortunu indirerek tacizde bulundu. S.B. ise istemediğini belirterek Ersoy'u itti.

"KAMERA ŞAKASI OLDUĞUNU SÖYLE"

Bir süre sonra S.B.'nin annesi kapıya geldi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, S.B.'den annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Ancak Ersoy, annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B. de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti. Soruşturma sonunda Bodrum Başsavcılığı Ersoy hakkında "çocuğun cinsel istismarı ve tehdit" suçlamasıyla dava açtı. Davanın karar duruşması dün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

10 YIL 1 AY HAPİS

Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun "tehdit" değil "tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanığa takdiri indirim de uygulanmadı. Mahkeme ayrıca Ersoy'un hükmen tutuklanmasına da karar vererek, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.