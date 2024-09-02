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Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

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Sahne kıyafetleri ve şovlarıyla adından söz ettiren Hadise, Kıbrıs konserinde süper mini elbisesiyle kalça dansı yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıları, dansları ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen başarılı sanatçı Hadise, önceki gün Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Hadise, dans etmeyi de ihmal etmedi.

Leopar modasına uyarak süper mini bir elbise ve çizme tercih etti. Hadise, sahnede DJ kabininin önünde de çılgınlar gibi dans etti. Seyirciye arkasını dönerek kalça dansı yapan Hadise o anları da kaplan ve ateş emojisiyle 14,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladı. Ünlü isim dans videosuyla sosyal medyanın gündemine otururken yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım dansı çok beğenirken bir kısım da abartılı olduğunu belirterek "Sana yakışmadı" yorumunu yaptı.

İşte Hadise'nin Kıbrıs konserinden kareler...

Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (2)

Kerim Özcan:

Çok önemli bir haber

3
0
yanıtYanıtla
Üveys Uyanık:

ömur kisadir

2
1
yanıtYanıtla
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