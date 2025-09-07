Dantelli elbisesiyle sere serpe uzanan Hadise'den olay pozlar

Haberler

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Hadise, bu kez bir markayla yaptığı iş birliği kapsamında kameraların karşısına geçti. Dantelli elbisesiyle verdiği iddialı pozlar ve "Gözlerini alamayacaksın" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören "Stiletto Challenge" akımına katılarak adından söz ettiren Hadise, bu kez bir markanın reklam yüzü olarak gündeme geldi.

Yeni iş birliği kapsamında objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, kampanyaya özel çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Baştan aşağı dantelden oluşan dikkat çekici bir elbise tercih eden Hadise'nin pozları, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"GÖZLERİNİ ALAMAYACAKSIN, BİLİYORUM"

Paylaşımına kısa bir video da ekleyen Hadise, hayranlarına seslenerek, "Gözlerini alamayacaksın, biliyorum" notunu düştü. Ünlü ismin bu cesur ve iddialı paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Sonradan görme görgüsüz kabak çiçeği, paralar suyunu çekti anlaşılan zengin koca arayışında ilgi çektirmeye çalışıyor ne yapsın başka çaresi yok sanki

