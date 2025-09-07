Dantelli elbisesiyle sere serpe uzanan Hadise'den olay pozlar
Ünlü şarkıcı Hadise, bu kez bir markayla yaptığı iş birliği kapsamında kameraların karşısına geçti. Dantelli elbisesiyle verdiği iddialı pozlar ve "Gözlerini alamayacaksın" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören "Stiletto Challenge" akımına katılarak adından söz ettiren Hadise, bu kez bir markanın reklam yüzü olarak gündeme geldi.
HADİSE'DEN OLAY POZLAR
Yeni iş birliği kapsamında objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, kampanyaya özel çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Baştan aşağı dantelden oluşan dikkat çekici bir elbise tercih eden Hadise'nin pozları, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"GÖZLERİNİ ALAMAYACAKSIN, BİLİYORUM"
Paylaşımına kısa bir video da ekleyen Hadise, hayranlarına seslenerek, "Gözlerini alamayacaksın, biliyorum" notunu düştü. Ünlü ismin bu cesur ve iddialı paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.