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Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli

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Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, katıldığı yayında hayatına girecek erkeğin maddi durumunun önemli olduğunu belirterek "Erkeğin maddi gücü önemli. Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun diye sorarım ben. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel" dedi.

Dansları, şarkıları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, Kaan Ölker'in programında özel hayatıyla ilgili konuştu. Adı daha önce birçok isimle anılan Hadise, hayatına girecek erkeğin maddi gücünün önemli olduğunu söyledi.

"KENDİNE GÜVENEN ŞÖYLE GELSİN"

İlişkilerinde her konuda dürüstlüğe önem verdiğini ve maddiyatın önemli olduğunu belirten Hadise, "İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, 'Benim durumum yok şu an, yarı yarıya yapalım' dese ne güzel! Ama erkeğin maddi gücü önemli. Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun diye sorarım ben. 'Kendine güvenen şöyle gelsin' diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel" dedi.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği 4,5 ay süren Hadise, bir kişiyle ömür boyu mutluluk olmayacağını söyleyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.

Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli

Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli

Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli

Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli

Ecem Altan
Ecem Altan
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